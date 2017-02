Der schwedische Eishockey-Torhüter Henrik Lundqvist hat in der NHL mit seinem 400. Sieg Geschichte geschrieben. Der 34-Jährige von den New York Rangers ist der erste in Europa geborene Goalie, der diese Marke erreicht hat. Der Routinier hielt am Samstag beim 4:1 gegen Colorado Avalanche 32 Schüsse.

Lundqvist, Olympiasieger von Turin 2006, ist erst der dritte NHL-Schlussmann, der im Trikot eines Teams 400 Siege feierte. Insgesamt hatten vor ihm elf Torhüter so viele Erfolge gefeiert.