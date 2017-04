Der neue NHL-Klub Vegas Golden Knights geht mit Gerard Gallant (53) als Headcoach in seine erste Saison in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga. Das gab der Verein aus dem Spielerparadies am Donnerstag bekannt (Die NHL-Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 US).

"Er ist ein erfahrener Trainer, er hatte auf mehreren Ebenen Erfolg und genießt unter seinen ehemaligen Spielern einen großartigen Ruf", sagte General Manager George McPhee.

Der Kanadier Gallant hatte zuletzt bis zu seiner Entlassung im November 2016 den Trainerposten bei den Florida Panthers inne. Die Vegas Golden Knights treten ab dem Herbst als 31. Team in der NHL an.