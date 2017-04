Die Vancouver Canucks haben nach einer enttäuschenden Saison in der NHL ihren Trainer Willie Desjardins entlassen.

In seinen drei Jahren in Vancouver hatte der Kanadier nur in der ersten Saison die Playoffs erreicht. In der soeben beendeten Spielzeit holten die Canucks nur 69 Punkte, schlechter war einzig Colorado Avalanche mit 48 Zählern.