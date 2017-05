Der Showdown in der stärksten Eishockey-Liga der Welt: In den Stanley Cup Finals der NHL nehmen die Pittsburgh Penguins mit dem deutschen Profi Tom Kühnhackl die Titelverteidigung ins Visier. (Alle Spiele LIVE im TV auf SPORT1 US)

Das Finalticket lösten die "Pens" mit einem dramatischen 3:2-Overtime-Sieg in Spiel 7 gegen die Ottawa Senators. Nun bietet sich gegen die Nashville Predators die große Gelegenheit, als erstes NHL-Team seit den Detroit Red Wings (1997/98) den Stanley Cup zum zweiten Mal in Folge zu holen.

Ob Kühnhackl nach seiner Verletzungspause im Finale aufs Eis zurückkehren kann, ist noch offen. Immerhin trainiert der Sohn von Deutschlands Eishockeyspieler des Jahrhunderts, Erich Kühnhackl, bereits wieder mit der Mannschaft.

Die Hoffnungen bei den "Pens" ruhen vor allem auf ihren beiden Superstars Sidney Crosby (20) und Jewgeni Malkin (24), die in der Scorerwertung der Playoffs ganz vorne zu finden sind.

Im Gegensatz zum viermaligen Stanley Cup-Champion aus Pittsburgh stehen die Nashville Predators nach ihrem 4:2-Erfolg in den Western Conference Finals über die Anaheim Ducks zum ersten Mal in ihrer 18-jährigen NHL-Geschichte im Endspiel.

Die Übertragungszeiten des NHL-Finals auf SPORT1 US im Überblick:

Spiel 1: Pittsburgh Penguins - Nashville Predators (Di., 30. Mai, 2 Uhr)

Spiel 2: Pittsburgh Penguins - Nashville Predators (Do., 1. Juni, 2 Uhr)

Spiel 3: Nashville Predators - Pittsburgh Penguins (So., 4. Juni, 2 Uhr)

Spiel 4: Nashville Predators - Pittsburgh Penguins (Di., 6. Juni, 2 Uhr)

Spiel 5 (falls erforderlich): Pittsburgh Penguins - Nashville Predators (Fr., 9. Juni, 2 Uhr)

Spiel 6 (falls erforderlich): Nashville Predators - Pittsburgh Penguins (Mo., 12. Juni, 2 Uhr)

Spiel 7 (falls erforderlich): Pittsburgh Penguins - Nashville Predators (Do., 15. Juni, 2 Uhr)