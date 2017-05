Die Pittsburgh Penguins sind in den NHL-Playoffs nach einem Mega-Thriller erneut ins Stanley-Cup-Finale eingezogen.

Das Team von Superstar Sidney Crosby und Tom Kühnhackl setzte sich in Spiel sieben der Eastern Conference Finals mit 3:2 nach doppelter Verlängerung gegen die Ottawa Senators durch und gewann die Serie dadurch mit 4:3 für sich. Chris Kunitz erzielte für den Titelverteidiger den entscheidenden Treffer nach 5:09 in der zweiten Verlängerung.

Kunitz hatte Pittsburgh im zweiten Drittel in Führung gebracht, Mark Stone nur 20 Sekunden später für die Gäste ausgeglichen. Im Schlussdrittel machte Justin Schultz Pittsburgh mit einem Power-Play-Tor bereits Hoffnungen auf die Finals, ehe Ryan Dzingel wenige Minuten vor dem Ende für die Overtime sorgte. In dieser schlug dann erneut Kunitz zu, der neben Torhüter Matt Murray (28 Paraden am 23. Geburtstag) zum Matchwinner wurde.

Im Endspiel warten auf die Penguins die Nashville Predators - die Pens haben Heimrecht. Dort will auch Kühnhackl wieder eingreifen, der zuletzt verletzungsbedingt nicht zum Einsatz kam. Sollte Pittsburgh Meister werden, wäre es die erste Titelverteidigung in der NHL seit 1998, als die Detroit Red Wings triumphierten.