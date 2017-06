NHL Draft: New Jersey Devils wählen als Top-Pick Nico Hischier

Anzeige

NHL Draft: New Jersey Devils wählen als Top-Pick Nico Hischier NHL Draft: Schweizer wird Top-Pick / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Der Schweizer Nico Hischier spielt ab sofort für die New Jersey Devils © Getty Images

Die New Jersey Devils draften an erster Stelle erstmals in der NHL-Geschichte einen Schweizer. Nico Hischier kann sein Glück kaum fassen.