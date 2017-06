Tom Kühnhackl von Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins könnte vom neuen NHL-Klub Las Vegas Golden Knights verpflichtet werden.

Der 25-Jährige wurde von seinem Team ebenso wie Korbinian Holzer (Anaheim Ducks), Dennis Seidenberg (New York Islanders) und Torhüter Philipp Grubauer (Washington Capitals) nicht auf die Liste der geschützten Spieler für den Expansions-Draft gesetzt.

Die Golden Knights dürfen sich bis Mittwoch 30 Spieler aussuchen, je einen pro Klub. Nicht zur Auswahl stehen die Nationalspieler Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Tobias Rieder (Arizona Coyotes) und Thomas Greiss (New York Islanders), die von ihren Teams nicht freigegeben wurden.

Jedes Team hatte die Wahl, entweder sieben Stürmer, drei Verteidiger und einen Goalie zu schützen, oder acht beliebige Spieler und einen Torwart. Alle Akteure mit einer entsprechenden Klausel in ihren Verträgen durften ebensowenig zur Auswahl stehen wie Profis in ihrem ersten oder zweiten NHL-Jahr.

Las Vegas hat nun die Qual der Wahl. So ist neben Grubauer auch der frühere Allstar-Keeper Marc-Andre Fleury von Meister Pittsburgh zu haben. Im Angriff könnte das neue Team sowohl Superstar Jaromir Jagr (Florida Panthers) als auch TJ Oshie (Washington Capitals) auswählen, in der Verteidigung könnte es Finnlands Sami Vatanen (Anaheim Ducks) treffen. Der 26-Jährige gewann bei den Olympischen Spielen in Sotschi die Bronzemedaille.