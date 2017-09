NHL: Brian Boyle von den New Jersey Devils an Leukämie erkrankt

Anzeige

NHL: Brian Boyle von den New Jersey Devils an Leukämie erkrankt Schock-Diagnose bei NHL-Star Boyle / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Brian Boyle ist an Leukämie erkrankt © Getty Images

Der Stürmer der New Jersey Devils ist an Leukämie erkrankt. Trotz der Hiobsbotschaft bleibt Boyle aber optimistisch und erinnert an die Heilung seines Vaters.