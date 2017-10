Face-Off für die neue Saison der National Hockey League (NHL) – und SPORT1 ist wieder mittendrin. Bis einschließlich der Spielzeit 2019/2020 zeigt SPORT1 US pro Saison bis zu 150 Livespiele exklusiv im Pay-TV. Den Auftakt macht standesgemäß der amtierende Stanley-Cup-Champion Pittsburgh Penguins, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 5. Oktober, live ab 2:00 Uhr die St. Louis Blues empfängt.

Bei den "Pens" ist mit Tom Kühnhackl einer von insgesamt sieben deutschen NHL-Legionären im Einsatz. Dazu wird SPORT1 auch erstmals ausgewählte, reguläre Saisonspiele live im Free-TV übertragen: Die Premiere steigt am Samstag, 11. November, mit ausführlicher Vorberichterstattung live ab 18:30 Uhr, wenn der deutsche Shootingstar Leon Draisaitl mit seinen Edmonton Oilers bei den New York Rangers gastiert.

Pro Woche bis zu vier Livespiele

Während der NHL Regular Season, die am 7. April 2018 endet, stehen pro Woche bis zu vier Livespiele mit US-amerikanischem Originalkommentar bei SPORT1 US auf dem Programm (Oktober-Sendezeiten in der Übersicht).

Darunter sind auch diesmal wieder diverse Highlights wie die SAP NHL Global Series 2017 am 10. November in Stockholm, das Scotiabank NHL 100 Classic 2017 am 16. Dezember, das Bridgestone NHL Winter Classic 2018 am Neujahrstag und natürlich das traditionelle NHL All-Star-Wochenende mit dem NHL All-Star-Game, das am 28. Januar 2018 in der Amalie Arena der Tampa Bay Lightning stattfindet.

Der Pay-TV-Sender überträgt in den anschließenden Stanley Cup Playoffs ebenfalls zahlreiche Partien live und zum krönenden Abschluss natürlich auch alle Begegnungen der Stanley Cup Finals, die Anfang Juni 2018 ausgetragen werden.

Neben den Livespielen gibt es ab sofort auch wieder täglich von Montag bis Freitag das offizielle Highlight-Magazin "NHL On The Fly" zu sehen. Darin dreht sich alles rund um den aktuellen NHL-Spieltag: Neben einzelnen Spielzusammenfassungen gibt es unter anderem News, Hintergrundberichte, Interviews und Pressekonferenzen, sowie Highlight-Listen wie "Die schönsten Tore" oder "Die besten Saves".

Die ersten beiden Ausgaben in der neuen Saison zeigt SPORT1 US am heutigen Montag ab 23:25 Uhr und am morgigen Dienstag ab 23:20 Uhr.

Saisonstart mit der Knights-Premiere

Mit dem deutschen Nationalspieler Tom Kühnhackl sowie Superstar Sidney Crosby wollen die Pittsburgh Penguins in dieser Saison zum dritten Mal in Folge den Stanley Cup holen.

SPORT1 US startet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 5. Oktober, live ab 2:00 Uhr mit dem Saisonauftakt der "Pens" gegen die St. Louis Blues, bei dem in der PPG Paints Arena auch das fünfte Championship-Banner unter das Hallendach gezogen wird.

Beim zweiten Livespiel der Saison steht die mit Spannung erwartete Premiere der neuen NHL-Franchise Vegas Golden Knights auf dem Programm. Der 31. NHL-Klub gastiert zum ersten Spiel der Geschichte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 7. Oktober, live ab 2:30 Uhr auf SPORT1 US bei den Dallas Stars im American Airlines Center.

SPORT1 bringt die NHL ins Free-TV

Nachdem SPORT1 bereits Anfang dieses Jahres das NHL All-Star Game als Live-Premiere im deutschen Free-TV übertragen hat, werden im Verlauf der anstehenden NHL-Saison erstmals auch ausgewählte, reguläre Saisonspiele live im Free-TV mit deutschem Kommentar gezeigt.

Die erste Liveübertragung, bei der Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers auf die New York Rangers treffen, gibt es am Samstag, 11. November, mit ausführlicher Vorberichterstattung ab 18:30 Uhr zu sehen.