Fünf Tage nach dem verheerenden Anschlag haben die Vegas Golden Knights ein erfolgreiches Debüt in der NHL gegeben.

Durch zwei Treffer des Stürmers James Neal gewann das 31. Team der Liga 2:1 bei den Dallas Stars. Das Massaker von Sonntagabend in Las Vegas war allerdings auch in Texas das beherrschende Thema.

Vor Beginn der Partie stellten sich die Dallas-Spieler für die Nationalhymne hinter die Akteure aus dem Spielerparadies und drückten so ihre Solidarität mit Las Vegas aus, auf der Anzeigetafel in der Arena prangte der Schriftzug "Viva Las Vegas" (Die NHL LIVE im TV auf SPORT1 US).

"Dass sie sich hinter uns gestellt haben zeigt uns, dass sie eine große Organisation und großartige Menschen sind", sagte ein dankbarer Vegas-Coach Gerard Gallant.

Bei der Schießerei waren 58 Menschen getötet und mehr als 500 weitere verletzt worden.

Nach 0:1-Rückstand erzielte der ehemalige Stars-Spieler Neal 9:33 Minuten vor dem Ende das erste Tor in der Team-Geschichte der Golden Knights. "Es ist großartig für die Franchise, dass wir unser erstes Spiel gewonnen haben. Ich hoffe, dass es ein wenig hilft, die Wunden dieses schrecklichen Ereignisses zu heilen", sagte Gallant weiter.

Auch Doppeltorschütze Neal, der selbst Karten für das Country-Festival, bei dem sich die Tragödie ereignete, hatte, der Veranstaltung kurzfristig aber doch fernblieb, richtete sich an die Fans: "Als neues Team haben wir natürlich viele neue Fans, die von den Ereignissen betroffen sind. Hoffentlich konnten wir ihnen heute Abend ein Lächeln aufs Gesicht bringen. Schließlich spielen wir für unsere Stadt und werden hoffentlich dieses Jahr noch viel Spaß haben."

