17 Sekunden vor Schluss hat Nationalstürmer Leon Draisaitl seine Edmonton Oilers in der NHL zum Sieg gegen die New Jersey Devils geführt. Der Center erzielte kurz vor Ende der Overtime den entscheidenden Treffer zum 3:2, zum ersten Mal in dieser Saison gewannen die Oilers damit zwei Spiele in Serie.

Neben Draisaitl war Goalie Cam Talbot, der sein 200. NHL-Spiel bestritt, mit 32 Paraden Sieggarant für die Oilers - trotzdem ist Edmonton in der Western Conference Vorletzter. Draisaitl kommt in elf Spielen jetzt auf insgesamt fünf Treffer und sieben Assists.

Nicht zum Einsatz kam Draisaitls Nationalmannschafts-Kollege Korbinian Holzer bei den Anaheim Ducks, die 4:1 gegen Vancouver gewannen. Tobias Rieder musste sich mit den Arizona Coyotes im Penaltyschießen 2:3 gegen die St. Louis Blues geschlagen geben.

Am Samstag ab 19 Uhr ist der deutsche NHL-Star LIVE im Free-TV auf SPORT1 zu sehen. Dann tretten seine Oilers bei den New York Rangers an.