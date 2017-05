Die deutschen Volleyballer stehen vor einem Finale um die WM-Qualifikation.

Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Andrea Giani gewann in Lyon gegen die Türkei 3:0 (25:17, 25:20, 25:23) und kann sich mit einem weiteren Sieg in der abschließenden Partie gegen den ebenfalls makellosen Gastgeber Frankreich (Sonntag, 20.30 Uhr) direkt für die Weltmeisterschaft in Bulgarien und Italien (10. bis 30. September 2018) qualifizieren.

Zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) die Ukraine, Aserbaidschan und Island ebenfalls mit 3:0 besiegt, doch auch Frankreich musste bisher noch keinen Satzverlust hinnehmen.

Einzig der Sieger der Sechser-Gruppe qualifiziert sich für die WM. Die Gruppenzweiten der insgesamt sechs Sechser-Gruppen spielen vom 11. bis 16. Juli den letzten europäischen Startplatz aus.