Die deutschen Volleyballerinnen stehen zum zweiten Mal nach 2014 im Endspiel des Montreux Masters.

Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich am Samstag im Halbfinale mit 3:1 (25:27, 25:19, 27:25, 25:19) gegen Argentinien durch. Im Endspiel trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Sonntag auf den Sieger des Duells zwischen dem Olympia-Fünften Brasilien und China, das am Abend stattfindet.

Deutschland hatte zum Auftakt des prestigeträchtigen Einladungsturniers überraschend Brasilien geschlagen.

Am Donnerstag gewannen die Spielerinnen auch gegen Thailand, am Freitag kassierten sie eine Niederlage gegen Polen, überstanden die Vorrunde aber dennoch.

Die DVV-Auswahl hatte das Turnier 2014 zum ersten und bislang einzigen Mal gewonnen. Am vergangenen Sonntag hatten sich die Deutschen beim Qualifikationsturnier in Portugal nach fünf Siegen in fünf Spielen das Ticket für die WM 2018 in Japan gesichert.