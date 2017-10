Am Samstag, den 14. Oktober 2017, startet die Volleyball-Bundesliga der Frauen in die neue Saison. Elf Mannschaften nehmen an der Hauptrunde im deutschen Volleyball-Oberhaus teil.

Da der VC Olympia Berlin außer Konkurrenz startet, gehen zehn Teams ins Rennen um den Meistertitel. (Spielplan der Volleyball-Bundesliga)

SPORT1 zeigt ab der neuen Saison erstmals zehn Hauptrunden-Spiele der Volleyball-Bundesliga der Frauen LIVE im Free-TV auf SPORT1.

Zum Saisonauftakt steht in der höchsten deutschen Spielklasse gleich ein Spitzenspiel auf dem Programm: Der amtierende Deutsche Meister SSC Palmberg Schwerin tritt beim Geheimfavoriten Roten Raben Vilsbiburg an. SPORT1 zeigt das Auftaktmatch am Mittwoch, den 18. Oktober ab 19 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1.

Der Modus

Die teilnehmenden Mannschaften treten in der Hauptrunde mit Hin- und Rückspiel von 14. Oktober 2017 bis 10. März 2018 gegeneinander an.

Der besten acht Teams qualifizieren sich für die Playoffs, die mit dem Viertelfinale (Best-of-3-Modus) beginnen. Das Halbfinale wird im Best-of-3-Modus gespielt, das Finale im Best-of-Five. Der Sieger der Playoffs ist Deutscher Meister.

Der Letzte der Hauptrunde steigt in die zweiteilige 2. Bundesliga ab. Zur Saison 2018/19 steigen die beiden Meister der 2. Bundesligen in die 1. Bundesliga auf. (Tabelle der Volleyball-Bundesliga)

Die mit Sonderspielrecht ausgestattete Nachwuchsmannschaft des VC Olympia Berlin ist von der Wertung ausgenommen.

Die Bundesliga-Teams

Allianz MTV Stuttgart (Pokalsieger)

Dresdner SC

Ladies in Black Aachen

Rote Raben Vilsbiburg

SC Potsdam

SSC Palmberg Schwerin (Meister & Supercupsieger)

Schwarz-Weiß Erfurt

USC Münster

VC Wiesbaden

VC Olympia Berlin (von der Wertung ausgenommen)

VfB Suhl LOTTO Thüringen

Die Favoriten

Allianz MTV Stuttgart (Pokalsieger)

Dresdner SC (Vorjahresmeister)

Rote Raben Vilsbiburg (Geheimfavorit)

SSC Palmberg Schwerin (Meister & Supercupsieger)

Der SSC setzte sich in der Best-of-Five-Finalserie der Vorsaison glatt mit 3:0 gegen Allianz MTV Stuttgart durch und geht auch in die neue Spielzeit als Top-Favorit. Außerdem reihen sich eben jene Stuttgarter als Pokalsieger sowie der Dresdner SC als Vorjahresmeister und Vilsbiburg als Geheimfavorit zu den Titelkandidaten dieser Saison.

Sonderspielrecht VC Olympia Berlin

Beim VC Olympia Berlin, einem Bundesstützpunkt für die Nachwuchsförderung im Volleyball, werden die besten Nachwuchsspieler Deutschlands im Jugend- und Juniorenbereich zusammengezogen, um dort mit Sonderspielrechten im regulären Ligaspielbetrieb der Erwachsenen mitzuspielen.

Deswegen spielt das Team in der Bundesliga außer Konkurrenz bzw. ohne Wertung mit.

Wo spielen die Schmetterlinge?

Zehn der 14 deutschen Nationalspielerinnen verdienen ihr Geld bei vier Profi-Vereinen in der Bundesliga:

SSC Palmberg Schwerin: Louisa Lippmann, Jennifer Geerties, Denise Hanke, Marie Schölzel

Rote Raben Vilsbiburg: Leonie Schwertmann, Jennifer Pettke, Lena Stigrot

VC Wiesbaden: Irina Kemmsies, Tanja Großer

SC Potsdam: Lisa Gründing

TV-Übertragung

SPORT1 zeigt ab der neuen Saison erstmals Spiele der Volleyball-Bundesliga der Frauen LIVE im Free-TV.

Regelmäßiger Sendeplatz ist Mittwoch 19 Uhr. Zum Saisonauftakt zeigt SPORT1 am Mittwoch, den 18. Oktober 2017, das Gastspiel des amtierenden Meisters aus Schwerin bei den Roten Raben Vilsbiburg. Darüber hinaus überträgt weitere neun Spiele LIVE.

Die Sendezeiten für die Volleyball Bundesliga der Frauen im Free-TV auf SPORT1: