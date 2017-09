In wenigen Tagen beginnt Volleyball-Europameisterschaft 2017 der Frauen. 16 Mannschaften kämpfen innerhalb von zehn Tagen um die Krone Europas, darunter auch die DVV-Damen um Bundestrainer Felix Koslowski.

Nach zuletzt guten Leistungen in der Sommervorbereitung und bei den letzten Europameisterschaften schielen die "Schmetterlinge" auch diesmal auf eine Medaille. SPORT1 hat alle wichtigen Informationen rund um den Kader, den Turniermodus sowie die TV-Übertragungen im Überblick.

Wo wird gespielt?

Die Endrunde 2017 findet in Aserbaidschan und Georgien statt.

Dabei werden die Vorrundenspiele der Gruppen A und C in Baku (Aserbaidschan) ausgetragen, die Spiele der Gruppe D finden in Göygöl (Aserbaidschan) statt, die Partien der Gruppe B in Tiflis (Georgien).

Vom Viertelfinale bis zum Finale finden alle Spiele in Baku statt.

Wann wird gespielt?

Die EM findet von 22. September bis 1. Oktober 2017 statt. Gastgeber Aserbaidschan bestreitet am Freitag, den 22. September, ab 16 Uhr das Auftaktspiel gegen Ungarn.

Die gesamte Gruppenphase läuft bis 25. September. Am 26. September finden die Playoffs für das Viertelfinale statt, die Runde der letzten acht steigt am 28. September. Die Vorschlussrunde ist für den 30. September angesetzt.

Das Spiel um Platz drei sowie das Finale steigen am Sonntag, den 1. Oktober, ab 14 bzw. ab 17 Uhr.

Wann spielt Deutschland?

Freitag, 22. September, 18.30 Uhr Polen - Deutschland (ab 18.25 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1)

Sonntag, 24. September, 18.30 Uhr Deutschland - Ungarn (ab 18.25 LIVE im kostenlosen Stream, ab 19:15 Uhr im Free-TV auf SPORT1)

Montag, 25. September, 16 Uhr Deutschland – Aserbaidschan (ab 15.55 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1)

Der Modus

Bei der Endrunde kämpfen insgesamt 16 europäische Teams um den Titel. Die Vorrunde wird mit vier Gruppen à vier Teams gespielt.

Die vier Tabellenersten der Gruppen ziehen direkt ins Viertelfinale ein und treffen dort auf die Sieger der Playoffs, die unter den je vier Gruppenzweiten und -dritten ausgemacht werden.

Gruppe A spielt dabei über Kreuz gegen Gruppe C, Gruppe B gegen Gruppe D: A2 gegen C3 (der Sieger im Viertelfinale gegen C1), A3 gegen C2 (der Sieger im Viertelfinale gegen A1), B2 gegen D3 (der Sieger im Viertelfinale gegen D1) und B3 gegen D2 (der Sieger im Viertelfinale gegen B1).

Die Sieger der Viertelfinal-Partien treffen am 30. September im Halbfinale, die Verlierer der Vorschlussrunde duellieren sich im Spiel um Platz 3, die Gewinner spielen im Finale um den Titel.

Wer sind die Favoriten?

Einer der Turnierfavoriten ist gleichzeitig der Titelverteidiger: Russland hat den dritten EM-Titel in Folge im Visier. Ein Titel-Triple gelang den Russinnen bereits zwischen 1997 und 2001. Seit 1993 holte Russland sechs von zwölf EM-Titeln.

Daneben sind Serbien als Nummer drei der Welt und Europameister von 2011, Italien (Nr. 7), die Niederlande (Nr. 8) sowie die Türkei (Nr. 12) stark einzuschätzen. Auch Gastgeber Aserbaidschan werden mit dem heimischen Publikum im Rücken sehr gute Chancen eingeräumt.

Die Chancen der Deutschen

Deutschland spielte in diesem Sommer eine gute Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Bei der Qualifikation für die WM 2018 in Japan gelang in Portugal der Turniersieg, beim internationalen Turnier in Montreux (Schweiz) erreichten die Schmetterlinge sensationell Platz zwei.

Auch ein Blick auf die Historie lässt auf ein gutes Turnier hoffen: 2011 sowie bei der Heim-EM 2013 standen die deutschen Damen im Finale und holten Silber gegen Serbien und Russland. Seit der Wiedervereinigung gewann Deutschland bislang vier Medaillen (2x Silber, 2x Bronze). Bei der letzten EM (2015) landete Deutschland auf Rang fünf.

Deutschland (Nr. 13) ist nach Serbien, Russland, Italien, den Niederlanden und der Türkei das sechstbeste europäische Team in der Volleyball-Weltrangliste.

Die deutschen Gruppengegner

Deutschland spielt in Gruppe A zusammen mit Polen, Ungarn und Gastgeber Aserbaidschan.

Der am stärksten einzuschätzende Gegner der Schmetterlinge ist dabei Aserbaidschan. Die Gastgeber konnten in der Vorbereitung gegen Italien sowie in der WM-Quali gegen die Niederlande gewinnen. Mit Natalya Mammadova und Polima Rahimova haben die Aserbaidschanerinnen zudem zwei Außenangreiferinnen von Weltklasse-Format.

Gegen Polen musste sich Deutschland im Juni dieses Jahres beim internationalen Turnier in der Schweiz knapp geschlagen geben (2:3) und hofft auf eine Revanche. Im Duell mit der Nummer 30 der Welt, Ungarn, gilt das deutsche Team als der Favorit.

Der deutsche EM-Kader

Bundestrainer Felix Koslowski nominierte 14 Spielerinnen in den deutschen Kader, darunter sieben EM-Debütantinnen: Irina Kemmsies, Marie Schölzel, Leonie Schwertmann, Lisa Gründing, Louisa Lippmann, Tanja Großer und Anna Pogany.

Mit einem Durchschnittsalter von 24,6 Jahren stellt Deutschland ein sehr junges Team. Dieses sollen die erfahrenen Spielerinnen um Kapitänin Maren Fromm (geb. Brinker, 290 Länderspiele), Lenka Dürr (175) und Denise Hanke (184) führen. Der Kader im Überblick:

Denise Hanke, Zuspiel, 28, SSC Palmberg Schwerin, 184 Länderspiele

Irina Kemmsies, Zuspiel, 21, VC Wiesbaden, 22 Länderspiele

Marie Schölzel, Mittelblock, 20, SSC Palmberg Schwerin, 36 Länderspiele

Jennifer Pettke, Mittelblock, 28, Rote Raben Vilsbiburg, 58 Länderspiele

Leonie Schwertmann, Mittelblock, 23, Rote Raben Vilsbiburg, 39 Länderspiele

Lisa Gründing, Mittelblock, 25, SC Potsdam, 3 Länderspiele

Louisa Lippmann, Diagonal, 22, SSC Palmberg Schwerin, 85 Länderspiele

Lena Stigrot, Diagonal, 22, Rote Raben Vilsbiburg, 53 Länderspiele

Maren Fromm, Außenangriff, 31, Canakkale/Türkei, 290 Länderspiele

Jennifer Geerties, Außenangriff, 23, SSC Palmberg Schwerin, 108 Länderspiele

Jana-Franziska Poll, Außenangriff, 29, Piräus/Griechenland, 55 Länderspiele

Tanja Großer, Außenangriff, 23, VC Wiesbaden, 16 Länderspiele

Lenka Dürr, Libero, 26, Targoviste/Rumänien, 175 Länderspiele

Anna Pogany, Libero, 23, Pfeffingen/Schweiz, 9 Länderspiele

Wo ist die Volleyball-EM zu sehen?

SPORT1 zeigt bis zu 15 Partien der Volleyball-EM 2017 im Free-TV, auf SPORT1+ sowie im kostenlosen Livestream. Dazu gibt es die deutschen Spiele im Liveticker auf SPORT1.de.

Den Turnierauftakt der Deutschen gegen Polen gibt es am Freitag, den 22. September, LIVE ab 18:25 Uhr im Free-TV.

Deutschlands zweites Gruppenspiel gegen Polen gibt es am Sonntag, 24. September, ab 18:25 Uhr im kostenlosen Livestream und zudem per Liveeinstieg ab 19:15 Uhr im Free-TV und ab 18:55 Uhr als Live-Einstieg auf SPORT1+.

Das letzte Vorrundenspiel des DVV-Teams am Montag, den 25. September, gegen Aserbaidschan, gibt es ab 15:55 Uhr LIVE im Free-TV zu sehen.

Auch alle möglichen weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung sowie das Endspiel werden im Free-TV präsentiert.