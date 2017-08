Die deutschen Volleyballer haben sich bei der EM-Generalprobe in guter Form präsentiert. Knapp eine Woche vor dem Beginn der Titelkämpfe in Polen (ab 25. August LIVE im TV auf SPORT1) setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani im letzten offiziellen Länderspiel in Bremen 3:1 (25:18, 25:23, 22:25, 28:26) gegen Belgien durch. In der WM-Qualifikation hatte die DVV-Auswahl noch 0:3 gegen die Belgier verloren.

Vor 2742 Zuschauern waren Georg Grozer (30), Christian Fromm (15) und Tobias Krick (12) beim Erfolg um die vom früheren Bundestrainer Vital Heynen trainierten Gäste die punktbesten Spieler. Am Sonntag tritt das DVV-Team ebenfalls in Bremen noch zu einem Trainingsspiel an, ehe Giani Anfang kommender Woche den EM-Kader bekannt gibt.

Bei der EM trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Italien (25. August), Tschechien (27. August) und die Slowakei (28. August).