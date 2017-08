Die deutschen Volleyballer treffen im Viertelfinale (Do. ab 17.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+)der Europameisterschaft in Polen erneut auf Gruppengegner Tschechien.

Die Tschechen bezwangen in der Zwischenrunde Titelverteidiger Frankreich überraschend mit 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:20). Somit kommt es am Donnerstag in der Spodek-Arena in Kattowitz zu einer Neuauflage des zweiten Vorrundenspiels der Gruppe B.

Das hatte die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani am vergangenen Sonntag in Stettin klar mit 3:0 gewonnen. Deutschland war als Gruppensieger direkt in die Runde der letzten Acht eingezogen. In Kattowitz hatte Deutschland 2014 WM-Bronze damit den größten Erfolg der Verbandsgeschichte gefeiert.

Gastgeber scheitern ohne Satzgewinn

Eine große Enttäuschung musste Gastgeber Polen verkraften. Der Weltmeister scheiterte in der Zwischenrunde klar mit 0:3 am EM-Zweiten Slowenien, der es nun mit Rekordtitelträger Russland zu tun bekommt.

In den weiteren Spielen der Zwischenrunde setzte sich Italien mit 3:0 gegen die Türkei durch und trifft nun auf Belgien. Die Bulgaren gewannen 3:1 gegen Finnland und bekommen es mit Serbien zu tun.

Die Viertelfinals in der Übersicht (31. August)

Serbien - Bulgarien (17.30 Uhr)

Russland - Slowenien (20.30 Uhr)

Deutschland - Tschechien (17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+)

Belgien - Italien (20.30 Uhr)