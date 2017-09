Der frühere Bundestrainer Vital Heynen hat bei der Volleyball-EM in Polen mit Belgien die Bronzemedaille verpasst. Die Belgier verloren das Spiel um Platz drei in Krakau gegen Serbien mit 2:3 (17:25, 25:22, 25:19, 22:25, 12:15).

Im Finale am Abend (ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) stehen sich Deutschland und Russland gegenüber. Die Deutschen hatten die Serben im Halbfinale am Samstag trotz eines 0:2-Rückstandes noch mit 3:2 bezwungen und sich damit ihre erste Medaille in der EM-Geschichte gesichert.