Skicrosserin Heidi Zacher hat ihre starke Form im WM-Winter erneut unter Beweis gestellt. Beim ersten von zwei Weltcup-Rennen in Watles/Italien fuhr die Lenggrieserin als Dritte zum vierten Mal in Serie aufs Siegerpodest. Die beiden vorangegangenen Rennen im Dezember in Innichen/Italien hatte Zacher gewonnen, davor in Montafon/Österreich Rang drei belegt.

Die Schwedin Sandra Näslund fuhr zu ihrem ersten Weltcupsieg. Daniela Maier und Anna Wörner belegten im Endklassement die Ränge neun und 15. Das zweite Rennen findet am Sonntag statt.

Eine starke Leistung zeigte auch Daniel Bohnacker. Bei seiner Saisonpremiere nach einem Bänderriss belegte er auf Anhieb Rang fünf und war beim dritten Weltcupsieg von Andreas Niederer (Österreich) damit bester Deutscher.

Seine Mannschaftskollegen Tim Hronek, Florian Eigler und Paul Eckert enttäuschten auf den Plätzen 18, 24 und 27.