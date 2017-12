Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken haben ihre Ausnahmestellung bei den Doppelsitzern zum Abschluss der ersten Saisonhälfte untermauert.

Das Duo gewann in Lake Placid/New York mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor den Österreichern Peter Penz/Georg Fischler sowie den Kanadiern Tristan Walker/Justin Snith und feierte damit bereits seinen fünften Sieg im sechsten Rennen.

Die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt fuhren auf der Olympia-Bahn von 1932 und 1980 nur auf Platz sieben, Robin Geueke und David Gamm wurden Neunte.

Am Freitagabend fahren die Einsitzer um Olympiasieger Felix Loch, die Frauen greifen erst am Sonntag (15.30/16.50 Uhr) ins Geschehen ein. Zum Abschluss des Wochenendes steht für die Doppelsitzer wie für die Frauen und Herren am Sonntag (18.05 Uhr) das nicht-olympische Sprint-Rennen an.