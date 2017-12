+++ Langlauf: Sprinterin Ringwald erfüllt Olympianorm +++

Sandra Ringwald hat als erste deutsche Langläuferin die Olympia-Norm erfüllt. Die 27-Jährige aus Schonach schied beim Weltcup-Sprint in Davos/Schweiz zwar als Dritte ihres Halbfinals aus, knackte aber als Gesamtsiebte die Vorgabe für die Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar).

Neben Ringwald, die in der Qualifikation Platz zwölf belegt hatte, überstanden nur Sprintspezialistin Hanna Kolb und Laura Gimmler den Prolog. Beide schieden aber im Viertelfinale aus.

Nicole Fessel feierte nach überstandener Krankheit ihr Saisondebüt, kam aber nicht über Platz 48 hinaus. Es gewann die Schwedin Stina Nilsson.

Bei den Herren überstand kein deutscher Starter die Qualifikation. Thomas Bing (Dermbach) verpasste als 31. das Viertelfinale der besten 30 allerdings denkbar knapp. Unterdessen setzte Überflieger Johannes Hösflot Kläbo seine Siegesserie fort. Der 21 Jahre alte Norweger gewann saisonübergreifend sein achtes Weltcuprennen in Serie.

+++ Ski alpin: Kombination wird nachgeholt +++

Die am Freitag abgebrochene Kombination der alpinen Ski-Rennläuferinnen beim Weltcup in St. Moritz wird am Sonntag neu angesetzt. Der ohnehin geplante Super-G (10.30 Uhr) geht somit zweifach in die Wertung ein: als Einzelwettkampf und in der Kombination mit dem Slalom (13.30 Uhr). Dichter Nebel hatte am Freitag zum Abbruch des ersten Versuchs geführt.

+++ Ski alpin: Rebensburg verpasst Podest +++

Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg hat beim ersten von zwei Weltcup-Super-G in St. Moritz/Schweiz einen guten sechsten Rang belegt.

Die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010 gehörte zu den Läuferinnen mit frühen Startnummern, die durch schlechte Witterungsverhältnisse benachteiligt waren.

Jasmine Fleury (Schweiz) feierte vor Mannschaftskollegin Michelle Gisin (+0,10 Sekunden) den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere, auf dem dritten Platz landete Tina Weirather aus Liechtenstein (+0,16).

+++ Bob: Schneider siegt erstmals im Weltcup +++

Bob-Pilotin Stephanie Schneider hat den deutschen Frauen neun Wochen vor den Winterspielen in Pyeongchang den ersten Weltcup-Sieg seit fast drei Jahren beschert.

Mit Anschieberin Lisa Buckwitz gewann die 27-Jährige am Samstag das Rennen in Winterberg und verwies Weltmeisterin Elana Meyers Taylor (USA) auf den zweiten Rang. Für Schneider war es der erste Weltcup-Sieg ihrer Karriere.

Mariama Jamanka wurde Dritte und trug ihren Teil zum hervorragenden Ergebnis der deutschen Frauen beim Heim-Weltcup bei. Nach dem ersten Durchgang hatte Jamanka noch auf dem zweiten Rang gelegen.

Nach einem wilden zweiten Lauf, an dessen Ende sie sogar stürzte, fiel sie aber zurück. Zwei Hundertstel fehlten am Ende auf den zweiten Platz. Anna Köhler erreichte mit Erline Nolte den guten achten Rang.

+++ Curling: Olympia ohne deutsche Teams +++

Die olympischen Curling-Wettbewerbe bei den Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) finden ohne deutsche Beteiligung statt. Nach dem Männerteam um Skip Alexander Baumann (Rastatt) verpasste auch das deutsche Damenteam beim Qualifikationsturnier in Pilsen/Tschechien das Olympiaticket.

Die deutschen Frauen um Skip Daniela Jentsch (Füssen) verloren ihr letztes Gruppenspiel gegen Tabellenführer China deutlich mit 3:7 und schafften mit einer Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen nicht den Sprung auf einen der ersten drei Plätze.

Die drei besten Mannschaften der Vorrunde ermitteln am Samstag und Sonntag die zwei Olympiateilnehmer. Die Männer hatten bereits am Freitag ihre Hoffnungen auf einen Platz im Playoff aufgeben müssen.

+++ Ski alpin: Luitz Zweiter hinter Hirscher +++

Ski-Rennläufer Stefan Luitz greift beim Weltcup-Riesenslalom im französischen Val d'Isere in den Kampf ums Podest ein. Nach dem ersten Durchgang liegt der Allgäuer lediglich 0,10 Sekunden hinter dem Österreicher Marcel Hirscher auf Rang zwei, allerdings auch nur 0,02 Sekunden vor Alexis Pinturault aus Frankreich.

Bei schwierigen Witterungsbedingungen und Pistenverhältnissen sorgte der 23 Jahre alte Alexander Schmid für eine große Überraschung. Mit der hohen Startnummer 40 fuhr er auf Rang acht im Zwischenklassement.

Linus Straßer konnte sich nicht für den zweiten Lauf qualifizieren, Fritz Dopfer und David Ketterer gingen nicht an den Start.

+++ Eiskunstlauf: Sieg für Paarläufer Savchenko/Massot +++

Aljona Savchenko und Bruno Massot haben beim Grand-Prix-Finale der Eiskunstläufer im japanischen Nagoya die Paarlauf-Konkurrenz gewonnen und ihre Ansprüche auf die olympischen Goldmedaillen in Pyeongchang untermauert.

Die Oberstdorfer siegten vor den Weltmeistern Sui Wenjing und Han Cong aus China sowie den Kanadiern Meagan Duhamel und Eric Radford.

Mit einer nahezu fehlerfreien Kür bauten die Vize-Weltmeister ihre knappe Führung nach dem Kurzprogramm weiter aus. Lediglich den dreifachen Wurf-Salchow konnte die fünfmalige Weltmeisterin nicht ganz sauber landen.

Dennoch reichte es mit insgesamt 236,68 Punkten zu einer persönlichen Bestleistung.

+++ Rodeln: Loch siegt auch in Calgary +++

Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat den Weltcup im kanadischen Calgary gewonnen und damit auch abseits der Heimbahnen seine starke Form untermauert.

Der Berchtesgadener gewann nach seinen Siegen in Winterberg und Altenberg auch auf der Olympia-Bahn von 1988 und verwies Lokalmatador Samuel Edney mit fast vier Zehntelsekunden Vorsprung auf Platz zwei. Dritter wurde der Russe Roman Repilow.

Johannes Ludwig, Andi Langenhan und Ralf Palik verpassten zwar das Podium, komplettierten auf den Plätzen fünf, sechs und sieben aber ein gutes Ergebnis für den deutschen Bob- und Schlittenverband (BSD). Christian Paffe belegte bei seinem erst zweiten Weltcup einen starken elften Platz.

Bei den Doppelsitzern fuhren die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken bereits ihren vierten Sieg im fünften Rennen des Olympia-Winters ein.