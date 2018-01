Die deutschen Bob-Frauen haben beim prestigeträchtigen Weltcup in St. Moritz geglänzt und sich damit drei Startplätze für Olympia in Pyeongchang gesichert.

Vier Wochen vor den Winterspielen belegte Mariama Jamanka mit Anschieberin Annika Drazek in einem sehr schnellen Rennen den zweiten Platz und musste sich nur Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA geschlagen geben.

Auf dem starken dritten Rang landete Stephanie Schneider mit Lisa Buckwitz. Anna Köhler hatte mit Erline Nolte am Samstag Probleme und kam nicht über Rang 17 hinaus. Dennoch belegen die drei deutschen Pilotinnen im Nationenranking nun den zweiten Rang, nur die beiden besten Länder bekommen drei Startplätze für Südkorea.

In St. Moritz enttäuschten unter anderem die kanadische Olympiasiegerin Kaillie Humphries (Platz 9) mit einem neuen Schlitten, Deutschland hielt den zweiten Gesamtrang hinter den USA.

Die deutschen Schlitten vom Stammausrüster FES beeindruckten am Samstag mit hoher Endgeschwindigkeit, das machte gleichzeitig Hoffnung für Francesco Friedrich. Der Weltmeister aus Oberbärenburg tat sich in dieser Saison mit einem Gerät des österreichischen Herstellers Wallner sehr schwer und haderte mit der Geschwindigkeit. Am vergangenen Wochenende wechselte er daher wieder auf einen FES-Bob. Derart kurz vor Olympia ein riskanter Materialwechsel, der sich nun aber auszahlen könnte.

Am Samstagmittag (13 Uhr) tritt Friedrich in St. Moritz im Zweier-Wettbewerb der Männer an. Er wird erneut den FES-Bob nutzen, im Anschluss an dieses Wochenende wählt er dann seinen Olympia-Schlitten.