Fünf Tage nach seinem ersten Saisonsieg hat Biathlet Simon Schempp beim Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding einen Podestplatz verpasst. Der ehemalige Staffel-Weltmeister musste sich im Sprint über 10 km nach einem Schießfehler mit Rang fünf zufrieden geben, beim neunten Saisonerfolg des Franzosen Martin Fourcade war Arnd Peiffer als Vierter bester DSV-Athlet

Peiffer fehlten 12,1 Sekunden zum Podium, wo hinter dem fehlerfreien Fourcade Julian Eberhard (Österreich/+18,0 Sekunden) und Emil Hegle Svendsen (Norwegen/+39,7) standen, die ebenfalls ohne Strafrunde blieben.

Schempp hatte am Sonntag in Oberhof den spektakulären Massenstart im Zielsprint hauchdünn vor Teamkollege Erik Lesser und Dominator Fourcade gewonnen. Zuvor stand Schempp als Massenstart-Zweiter in Nove Mesto bereits auf dem Podest.