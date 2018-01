Lokalmatador Erik Lesser wird wegen eines Infekts den Sprint des Biathlon-Weltcups in Oberhof am Freitag (14.15 Uhr im LIVETICKER) verpassen und damit auch nicht in der Verfolgung einen Tag später starten. Dies teilten die Organisatoren des Weltcups im Thüringer Wald mit.

Einen Ersatz für den Verfolgungs-Weltmeister von 2015 wird es nicht geben, der Start Lessers in der Staffel am Sonntag ist noch offen.

Der 29-jährige Lesser war stark in die Saison gestartet, er hatte mit zwei dritten Plätzen bei den Männern bislang die einzigen Podestplätze für den Deutschen Skiverband (DSV) verbucht. In der Gesamtwertung belegt er den siebten Rang.