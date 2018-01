Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen hat die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Pyeongchang verpasst. Der Norweger verpasste im Einzelrennen von Ruhpolding als 42. die letzte Chance zur Qualifikation. (SERVICE: Ergebnis Ruhpolding)

Björndalen hätte für das Olympia-Ticket zumindest zweimal unter den besten Zwölf landen müssen, kam aber in der laufenden Saison nie über Rang 18 hinaus.

Den Sprung ins Massenstart-Teilnehmerfeld am Sonntag verpasste der 44-Jährige ebenfalls.

Am Weltcup in Antholz in der kommenden Woche nehmen die norwegischen Olympia-Teilnehmer nicht mehr teil, da sie sich dann schon auf die Wettbewerbe in Südkorea vorbereiten.

Möglicherweise war das Rennen am Mittwoch gar Björndalens letztes Karriere-Rennen.

Mit 94 Weltcupsiegen ist Björndalen der erfolgreichste Biathlet aller Zeiten.