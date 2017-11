Eisschnellläufer Nico Ihle hat einen Tag nach seinem Traumstart in die Weltcup-Saison am Samstag eine erneute Top-Platzierung verpasst. Der Chemnitzer sprintete im niederländischen Heerenveen am Samstag in 35,17 Sekunden nur auf Rang 15. Am Vortag hatte Ihle über 500 m noch Silber gewonnen und die Olympia-Norm geknackt.

"Mir war klar, dass es mal wieder so kommen kann. Das wirft mich überhaupt nicht zurück. Ich bin nicht deprimiert", sagte der 31-Jährige: "Jedes Rennen ist ein gutes Training. Ich hatte durch kleine Fehler einen Geschwindigkeitsverlust."

Tagessieg geht an Kanadier

Den Tagessieg sicherte sich der Kanadier Laurent Dubreuil (34,80) vor den Niederländern Jan Smeekens (34,84) und Ronald Mulder (34,85). Ihle gilt auf den Einzelstrecken als einer von drei potenziellen Podestkandidaten der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) für die Winterspiele 2018 in Pyeongchang.

Roxanne Dufter belegte in 1:58,96 Minuten den 16. Rang über 1500 m. Die Inzellerin hatte 4,28 Sekunden Rückstand auf Tagessiegerin Miho Takagi (1:54,68). Die Japanerin gewann vor den Niederländerinnen Jorien ter Mors (1:55,44) und Lotte van Beek (1:56,34).