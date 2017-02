Akito Watabe gewinnt Weltcup in Sapporo ohne Eric Frenzel und Co.

Akito Watabe hat in Sapporo die deutsche Phalanx in der Nordischen Kombination durchbrochen

Der Japaner Akito Watabe ist der erste Weltcup-Sieger in dieser Saison in der Kombination, der nicht aus Deutschland kommt. Die ersten 17 Siege gingen an DSV-Athleten.