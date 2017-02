Vom 6. bis 19. Februar findet im Schweizer Nobel-Skiort St. Moritz die Alpine Ski-Weltmeisterschaft statt. In elf Wettbewerben kämpfen die besten Skifahrer der Welt um die Medaillen (täglich im LIVETICKER).

Am Dienstag fällt mit dem Super-G der Frauen (12 Uhr im LIVETICKER) die erste Entscheidung. Im Kampf um die Medaillen will auch Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg eingreifen. Favoritin auf Gold ist Lara Gut (Schweiz). Zu ihren härtesten Konkurrentinnen in diesem Vorhaben gehören Lindsey Vonn (USA), Tina Weirather (Liechtenstein) sowie die Slowenin Ilka Stuhec.

"Es wäre nicht schlecht, wenn es gleich im ersten Rennen in die richtige Richtung geht. Ich hätte nichts dagegen, wenn es gleich gut klappt", sagt Rebensburg, die mit der Startnummer 13 ins Rennen gehen wird.

SPORT1 hat alle wichtigen Informationen zur Ski-WM 2017:

+++ Die WM ist eröffnet +++

Am Montagabend sind die 44. alpinen Ski-Weltmeisterschaften eröffnet worden. Dafür gemeldet sind 589 Athleten aus 76 Nationen.

Gian Franco Kasper, Präsident des Internationalen Skiverbandes FIS, kündigte bei der Eröffnung im Kulm Park im Ortskern von St. Moritz "ein echtes Skifest für unsere Athleten und Zuschauer im Herzen der Alpen, in der historischen Wiege des Wintersports" an.

Das Ziel der WM formulierte OK-Chef Hugo Wetzel so: "Wir wollen der Jugend Mut machen und ihr zeigen, wie man Berge versetzt." Er versprach "ein Fest frei von Vorurteilen und Klassendenken". Offenheit habe die Schweiz groß gemacht, ergänzte Bundespräsidentin Doris Leuthard, "Offenheit brauchen wir auch in Zukunft".

Vorangegangen war eine rund 40-minütige Show vor 5000 Zuschauern. Künstler, Kinder aus der Umgebung und ehemalige Ski-Größen vollzogen dabei unter dem Motto "Geburt einer Leidenschaft" die Entwicklung des Skisports von der ersten Schneeflocke bis zu den heutigen Rennen nach. Höhepunkt war eine Kletterpartie zweier "Bergsteiger" auf der 19 m großen Skifahrer-Holzfigur "Edy", die nach Edy Reinalter benannt ist, der 1948 in seinem Heimatort St. Moritz Slalom-Olympiasieger wurde.

- Der Zeitplan

Dienstag, 7. Februar: Super-G der Frauen (Start: 12 Uhr)

Mittwoch, 8. Februar: Super-G der Männer (12 Uhr)

Freitag, 10. Februar: Super-Kombination der Frauen (Abfahrt 10 Uhr, Slalom 13 Uhr)

Samstag, 11. Januar: Abfahrt der Männer (12 Uhr)

Sonntag, 12. Januar: Abfahrt der Frauen (12 Uhr)

Montag, 13. Februar: Super-Kombination der Männer (Abfahrt 10 Uhr, Slalom 13 Uhr)

Dienstag, 14. Februar: Teamwettbewerb (12 Uhr)

Donnerstag, 16. Februar: Riesenslalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Freitag, 17. Februar: Riesenslalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Samstag, 18. Februar: Slalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Sonntag, 19. Februar: Slalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

- Die deutschen Starter

Frauen: Viktoria Rebensburg, Lena Dürr, Christina Geiger, Marina Wallner, Kira Weidle

Männer: Felix Neureuther, Stefan Luitz, Josf Ferstl, Andreas Sander, Linus Straßer, Dominik Stehle, Thomas Dreßen

- Die Weltmeister von 2015

Abfahrt: Tina Maze (Slowenien) und Patrick Küng (Schweiz)

Super-G: Anna Fenninger (Österreich) und Hannes Reichelt (Österreich)

Slalom: Mikaela Shiffrin (USA) und Jean-Baptiste Grange (Frankreich)

Riesenslalom: Anna Fenninger (Österreich) und Ted Ligety (USA)

Kombination: Tina Maze (Slowenien) und Marcel Hirscher (Österreich)

Teamwettbewerb: Österreich

- Die Alpine Ski-WM 2017 LIVE

LIVETICKER auf SPORT1.de

LIVE im TV bei ARD/ZDF und Eurosport

LIVESTREAM auf den Internet-Plattformen von ARD/ZDF und Eurosport