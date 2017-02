Der österreichische Skistar Marcel Hirscher plant nach den Spielen 2018 in Pyeongchang das Ende seiner olympischen Karriere.

"Fix ist nichts, aber der Plan ist, dass die Winterspiele in Südkorea meine letzten sind", sagte der 27-Jährige im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Samstags-Ausgabe).

Der Olympia-Zweite von 2014 im Slalom begründete dies mit Abnutzungserscheinungen, die er in den kommenden Jahren erwarte. "Das ist jetzt mein zehntes Jahr im Weltcup", sagte Hirscher: "Ich glaube nicht, dass für weitere fünf Jahre das Feuer noch fest genug brennt. Ich möchte auf diesem Niveau weiterfahren. Ich habe keine Lust, irgendwann einmal um die Qualifikation für den zweiten Durchgang zu kämpfen."

Vor den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz/Schweiz (6. bis 19. Februar) führt Hirscher den Gesamtweltcup überlegen an. Er kann ihn in diesem Jahr zum sechsten Mal in Serie gewinnen.