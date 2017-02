Die deutschen Ski-Rennläufer haben bei der WM in St. Moritz die nächste herbe Enttäuschung erlebt. Felix Neureuther und Co. sind im Mannschaftswettbewerb bereits in der ersten Runde an der Slowakei gescheitert. Damit muss der DSV auf die verbleibenden vier Torläufe (Riesenslalom/Slalom) hoffen, um die angestrebten drei Medaillen noch zu holen.

Neureuther verlor völlig überraschend das entscheidende letzte der vier Duelle gegen Matej Falat um 0,13 Sekunden. Damit war die 1:3-Niederlage für den Weltmeister von 2005 perfekt. Zuvor war Lena Dürr (Germering) Petra Vlhova unterlegen, Stefan Luitz (Bolsterlang) hatte Andreas Zampa bezwungen und Christina Geiger (Oberstdorf) gegen Veronika Velez-Zuzulova den Kürzeren gezogen.

Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg (Kreuth) und Stockholm-Sieger Linus Straßer (München) kamen nicht zum Einsatz.

Auch Österreich scheitert früh

Für eine Sensation sorgte der Belgier Dries van den Broecke, der dem großen Marcel Hirscher nach sieben Siegen die erste Pleite in einem K.o.-Lauf beim Team-Wettbewerb zufügte. Van den Broecke hat gerade einmal fünf Weltcup-Rennen bestritten - Hirscher gewann fünf Mal den Gesamtweltcup. Dessen Österreicher kamen dennoch weiter (3:1).

In der nächsten Runde verlor Österreich dann gegen Schweden.