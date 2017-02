Österreichs Ski-Held Marcel Hirscher ist nach seiner Erkrankung auf dem Weg der Besserung. Der fünfmalige Gesamtweltcupsieger (27) hat am Samstag am Rande der Ski-WM in St. Moritz sogar schon wieder Slalom trainiert.

"Die gestrigen Symptome sind nicht mehr vorhanden. Dennoch ist er noch geschwächt", teilte der Österreichische Skiverband mit. Den Freitag hatte Hirscher, in Slalom und Riesenslalom Konkurrent von Felix Neureuther, krank im Bett verbracht.

Hirscher war in der Schweiz mit dem Traum angetreten, fünf Medaillen zu holen. Der Auftakt verlief für ihn mit Platz 21 im Super-G jedoch enttäuschend. Sowohl in der Kombi als auch mit dem Team, im Riesenslalom und im Slalom gilt ein fitter Hirscher aber als Goldkandidat.