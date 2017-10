Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg (28) liegt beim Auftakt des alpinen Ski-Winters im österreichischen Sölden auf Podestkurs. Die Goldmedaillengewinnerin von Vancouver 2010 fuhr in ihrer Spezialdisziplin Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher im ersten Durchgang in 55,90 Sekunden auf Platz drei.

Rebensburg, die mit der Startnummer eins ins Rennen gegangen war, hat 33 Hundertstel Rückstand auf die Führende Manuela Moelgg aus Italien. Zweite ist Mikaela Shiffrin (USA/+0,22).

Weltcup-Rekordsiegerin Lindsey Vonn (USA) kam bei ihrem ersten Rennen seit 21 Monaten auf Platz 34 (+3,31) und verpasste damit den zweiten Durchgang. Die 34 Jahre alte "Speed Queen", mit 77 Weltcup-Siegen die erfolgreichste Skirennläuferin der Geschichte, startet erstmals seit fünf Jahren wieder in Tirol und nutzte den Lauf als Trainingseinheit. Vonns großes Ziel sind Medaillen in Abfahrt und Super-G bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar).

Besser als Vonn machte es Maren Wiesler (+2,24), die als 25. zum zweiten Durchgang (13.00 Uhr) antreten darf. Jessica Hilzinger (+3,55) fuhr auf Platz 37, Patrizia Dorsch (+3,96) auf Rang 44. Nicht ins Ziel kam Lara Gut, Gesamtweltcupsiegerin von 2016. Die Schweizerin hatte sich bei der WM in St. Moritz im Februar das Kreuzband im linken Knie gerissen und gab in Sölden überraschend ihr Comeback.