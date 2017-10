Aufgrund eines Sturmtiefs mit Orkanböen ist der alpine Weltcupauftakt im österreichischen Sölden abgesagt worden. Dies teilte der Ski-Weltverband FIS am frühen Sonntagmorgen mit. Eine Verschiebung des Starts sei wegen der schlechten Wetterprognose keine Option.

Der ursprüngliche Plan hatte vorgesehen, dass die Männer mit einem Riesenslalom (10.00/13.00 Uhr) in den olympischen Winter starten.

"Es ist sehr schade, dass das Rennen nicht stattfindet", sagte Slalom-Ass Felix Neureuther: "Wir als Mannschaft wären in einer wirklich guten Verfassung gewesen. Da kann man nichts machen, und man muss nach vorne schauen." Das erste Saisonrennen findet somit am 12. November in Levi (Finnland) statt. Dort steht ein Slalom auf dem Programm. "Darauf freuen wir uns natürlich", meinte Neureuther

Noch am Samstag war Viktoria Rebensburg in Sölden ein perfekter Start in die Saison gewonnen. Die 28-Jährige gewann in ihrer Spezialdisziplin Riesenslalom vor Tessa Worley (Frankreich) und Manuela Moelgg (Italien).