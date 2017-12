Ski-Rennläufer Felix Neureuther hält trotz seines Kreuzbandrisses an seinem verwegenen Olympia-Plan fest und hat die Winterspiele in Pyeongchang weiter fest im Blick.

"Ja, es ist mir bewusst, dass das ein Risiko für meine Gesundheit ist, den Versuch mit Olympia zu wagen. Ich muss es aber probieren, um meinen Traum von einer Medaille zu erfüllen. Ich versuche, das Risiko zu minimieren", sagte Neureuther der Bild am Sonntag.

Sogar in sechs Wochen will er wieder auf Skiern stehen. "Ich muss trainieren, bestenfalls ein Rennen vor Olympia fahren. Das ist fest in meinem Kopf eingebrannt", sagte er.

"Will mir später keinen Vorwurf machen"

Der WM-Dritte im Slalom aus Partenkirchen hatte sich die schwere Verletzung im linken Knie am 25. November beim Riesenslalom-Training in Copper Mountain zugezogen. Nach der Rückkehr aus den USA entschied er sich gegen eine Operation. "Es ist ein sehr, sehr gewagtes Unternehmen. Ich brauche Glück, viel Glück", sagte er.

"Ich muss mir nichts vormachen und einreden: 'Das schaffe ich locker!' Aber in meinem Kopf ist drin, dass ich alles probieren muss - sonst würde ich es nicht machen", ergänzte der 33-Jährige: "Es ist eine große Herausforderung, die für mein späteres Leben sehr wichtig sein kann. Ich will mir später keinen Vorwurf machen."

"Habe keine Probleme, Schmerzen auszublenden"

Allerdings, gab er zu bedenken, benötige er "einen perfekten Plan", um es zu den Spielen nach Südkorea (9. bis 25. Februar) zu schaffen.

Dort will Neureuther nur den Slalom am 22. Februar fahren, wie er betonte, "alles andere würde nicht funktionieren".

Zum Gehen benötigt er derzeit eine Schiene, auch auf Skiern wird er eine Sonderanfertigung tragen müssen. "Wie das dann beim Skifahren ohne Kreuzband funktioniert, steht noch in den Sternen", sagte er, aber: "Ich habe keine Probleme, Schmerzen auszublenden. Das kenne ich von meinem Rücken her. Da bin ich jahrelang erprobt."