Langläuferin Nicole Fessel hat auf der vorletzten Etappe der Tour de Ski einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Im Klassik-Massenstart über 10 km in Val di Fiemme belegte die 33-Jährige am Samstag 1:05,9 Minuten hinter Siegerin Stina Nilsson (Schweden) einen enttäuschenden 17. Rang. Vor dem letzten Teilstück am Sonntag muss die Oberstdorferin damit um die anvisierte Top-10-Platzierung im Gesamtklassement bangen.

Fessel war nach zwei starken sechsten Plätzen in ihren Heimrennen in Oberstdorf bereits am Vortag im Freistil-Einzel in Toblach/Italien nicht über Rang 21 hinaus gekommen. Stephanie Böhler (+1:04,8), neben Fessel die einzige von ursprünglich zehn deutschen Frauen die das Abschluss-Wochenende bei der Tour in Angriff nimmt, kam im Massenstart direkt vor ihrer Teamkollegin auf Rang 16.

Als Topfavoritin auf den Gesamtsieg geht derweil die Norwegerin Heidi Weng in die traditionelle Bergverfolgung auf die Alpe Cermis. Zwar hat die Gesamtweltcup-Führende durch Platz sieben (+17,7) am Samstag rund 15 Sekunden Rückstand auf die nun vierfache Etappensiegerin Nilsson, die deutlich leichtere Weng ist jedoch im steilen Schlussanstieg im Vorteil.