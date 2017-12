Die deutschen Langläuferinnen sind ordentlich in die 12. Tour de Ski gestartet. Das Quartett Sandra Ringwald (Schonach), Stefanie Böhler (Ibach), Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Hanna Kolb (Buchenberg) erreichte am Samstag in der Qualifikation zum Auftakt-Sprint in Lenzerheide/Schweiz das Viertelfinale. Für die deutschen Männer war derweil bereits nach der Vorausscheidung Schluss.

Olympia-Starterin Ringwald war 6,05 Sekunden hinter der Tagesbesten Ingvild Flugstad Östberg (Norwegen/3:29,19 Minuten) als 18. ins Ziel gekommen. Vor ihr schafften Carl (+5,52 Sekunden) und Böhler (+5,64 Sekunden) auf den Rängen 16 und 17 den Sprung unter die besten 30. Für ein kleines Ausrufezeichen sorgte Sprint-Ass Kolb (+3,31 Sekunden) auf Platz sechs. Distanz-Spezialistin Nicole Fessel (Oberstdorf/+14,73) schied als 53. gemeinsam mit fünf weiteren Deutschen aus.

In der Herren-Konkurrenz mussten sich die Sprinter Thomas Bing (Rhön/+7,87) und Sebastian Eisenlauer (Sonthofen/+10,44) als beste Deutsche mit den Plätzen 33 und 52 hinter dem Quali-Besten und Vorjahres-Gesamtsieger Sergei Ustjugow (Russland/2:58,46 Minuten) zufrieden geben. Die übrigen acht deutschen Männer verpassten die nächste Runde ebenfalls deutlich.

Auf den Sprint in Lenzerheide folgen am Sonntag an gleicher Stelle die klassischen Einzel über 15 km (Männer) und 10 km (Frauen). Am Neujahrstag schließen die Verfolgungsrennen über die gleiche Distanz die Wettkämpfe in der Schweiz ab, bevor es nach einem Ruhetag weiter geht zum zweiten Tour-Stopp nach Oberstdorf (3. und 4. Januar). Das Finale steigt am 6. und 7. Januar im italienischen Val di Fiemme.