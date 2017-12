Die deutschen Langläufer haben auch am zweiten Tag der Tour de Ski einen durchwachsenen Wettkampf erlebt.

Im Einzel über 15 km klassisch landete Thomas Bing (Rhön/+48,9 Sekunden) am Silvestertag in Lenzerheide/Schweiz als bester Deutscher auf Rang 15 und schaffte die halbe Olympia-Norm. Beim Tagessieg des Olympiasiegers Dario Cologna (Schweiz/35:29,5 Minuten) platzierten sich die übrigen neun Läufer des Deutschen Skiverbandes (DSV) jedoch außerhalb der Top 20.

Bis dato waren die Herren die nötige Norm (einmal Top acht oder zweimal Top 15) für Olympia in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) schuldig geblieben. Bings Teilnorm ist nun ein Anfang. In der Tour-Gesamtwertung schob sich Cologna bis auf 1,6 Sekunden an den russischen Vorjahressieger Sergej Ustjugow heran. Nach seinem Triumph im Sprint am Samstag kam Ustjugow im Einzel nur auf Rang zehn (37,1 Sekunden zurück).

Am Neujahrstag schließen die Verfolgungsrennen die Wettkämpfe in der Schweiz ab, bevor es nach einem Ruhetag weiter geht zum zweiten Tour-Stopp nach Oberstdorf (3. und 4. Januar). Das Finale steigt am 6. und 7. Januar im italienischen Val di Fiemme.