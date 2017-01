Die deutschen Skispringer um Hoffnungsträger Markus Eisenbichler haben den Ruhetag der Vierschanzentournee für einen Ausflug aufs Glatteis genutzt.

Die Adler des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) testeten auf einer Eisfläche bei Seefeld auf Einladung von Partner Audi ihre Fahrkünste. Gewinner des teaminternen Wettkampfs wurde Motorsport-Fan Richard Freitag.

Video Eisenbichler hofft auf Patzer der Konkurrenten

"Ich habe mich etwas zurückgehalten, schließlich bin ich Polizist. Dennoch hatte ich fast mehr Adrenalin im Blut als beim Skispringen. Da pumpt ein bisschen das Herz", sagte Eisenbichler.

Nach den Runden auf dem gefrorenen Untergrund richtete der Vierte der Tournee-Gesamtwertung den Blick wieder nach vorne. "Ich hätte nie gedacht, dass es so gut läuft. Ich hoffe, dass es so weitergeht, aber es wird nicht einfach. Die ganz vorne geben auch Gas, und hinter mir die lauern schon", sagte er.

Eisenbichler hatte an Neujahr in Garmisch-Partenkirchen als Vierter das Podest knapp verpasst, weiter geht es schon am Dienstag (Springen am Mittwoch ab 14 Uhr im LIVETICKER) in Innsbruck mit der Qualifikation für das traditionsreiche Bergisel-Springen.

"Natürlich wäre es schön, wenn es wieder ein Podestplatz würde. In Lillehammer hatte ich das schon, und das war eine tolle Erfahrung", sagt er.