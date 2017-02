Andreas Wellinger springt in Sapporo auf Platz zwei

Anzeige

Andreas Wellinger springt in Sapporo auf Platz zwei Wellinger springt erneut auf Podest

vergrößernverkleinern Andreas Wellinger ist in Sapporo bester DSV-Adler © Getty Images

Andreas Wellinger präsentiert sich bei den Weltcups in Asien weiter in Topform. In Sapporo muss sich der DSV-Adler nur Kamil Stoch geschlagen geben.