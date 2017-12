Am Freitag, den 29. Dezember, startet die 66. Vierschanzentournee.

Und zum ersten Mal seit Martin Schmitt vor 17 Jahren fährt ein deutscher Skispringer als Führender des Gesamtweltcups zum Traditions-Event: Richard Freitag.

Bildergalerie Der Mythos Vierschanzentournee 47 Bilder

Wie lauten die Termine, wer kommt als Sieger in Frage, wo gibt es Tickets? SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen zum ersten Wintersport-Saisonhöhepunkt.

- Die Orte:

Die 65. Vierschanzentournee mit den traditionellen Stationen Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Wer in der Addition der vier Wettbewerbe die meisten Punkte sammelt, gewinnt den "Goldenen Adler" und damit die Tournee.

Die Weltcup-Termine im Skispringen 2017/18

- Die Termine und der genaue Zeitplan:

1. Station: Oberstdorf, Deutschland (Audi Arena, Große Schattenbergschanze)

Freitag, 29. Dezember: Qualifikation ab 16.30 Uhr

Freitag, 30. Dezember: 1. Tourneespringen ("Auftaktspringen") ab 16.30 Uhr

Schanzenrekord: Sigurd Pettersen (Norwegen) mit 143,5 Metern am 29. Dezember 2003

2. Station: Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Große Olympiaschanze)

Sonntag, 31. Dezember: Qualifikation ab 14 Uhr

Montag, 1. Januar: 2. Tourneespringen ("Neujahrsspringen") ab 14 Uhr

Schanzenrekord: Simon Ammann (Schweiz) mit 143,5 Metern am 1. Januar 2010

Bildergalerie Die dramatischsten Entscheidungen der Vierschanzentournee 17 Bilder

3. Station: Innsbruck, Österreich (Bergiselschanze)

Mittwoch, 3. Januar: Qualifikation ab 14 Uhr

Donnerstag, 4. Januar: 3. Tourneespringen ("Bergiselspringen") ab 14 Uhr

Schanzenrekord: Michael Hayböck (Österreich) mit 138 Metern am 4. Januar 2015

4. Station: Bischofshofen, Österreich (Paul-Außerleitner-Schanze)

Freitag, 5. Januar: Qualifikation ab 17 Uhr

Samstag, 6. Januar: 4. Tourneespringen ("Dreikönigsspringen") ab 17 Uhr

Schanzenrekord: Andreas Wellinger (Deutschland) mit 144,5 Metern am 5. Januar 2017

- Die Favoriten:

Richard Freitag (Deutschland, Gesamtweltcup-Führender)

Andreas Wellinger (Deutschland, Gesamtweltcup-Zweiter)

Daniel-Andre Tande (Norwegen, gewann vergangene Saison die Springen in Garmisch und Innsbruck)

Kamil Stoch (Polen, Titelverteidiger, gewann vergangene Saison in Bischofshofen)

Stefan Kraft (Österreich, gewann vergangene Saison den Auftakt in Oberstdorf)

- Der deutsche Kader (noch nicht offiziell bestätigt)

Richard Freitag

Andreas Wellinger

Markus Eisenbichler

Karl Geiger

Stephan Leyhe

Pius Paschke

Constantin Schmid

David Siegel

- Die Ergebnisse der letzten Saison:

Oberstdorf: 1. Stefan Kraft (Österreich), 2. Kamil Stoch (Polen), 3. Michael Hayböck (Österreich)

Garmisch-Partenkirchen: 1. Daniel-Andre Tande (Norwegen), 2. Kamil Stoch (Polen), 3. Stefan Kraft (Österreich)

Innsbruck: 1. Daniel-Andre Tande (Norwegen), 2. Robert Johansson (Norwegen), 3. Jewgeni Kimow (Russland)

Bischofshofen: 1. Kamil Stoch (Polen), 2. Michael Hayböck (Österreich), 3. Piotr Zyla (Polen)

- Die Sieger der letzten Jahre:

2016/17: Kamil Stoch (Polen)

2015/16: Peter Prevc (Slowenien)

2014/15: Stefan Kraft (Österreich)

2013/14: Thomas Diethart (Österreich)

2012/13: Gregor Schlierenzauer (Österreich)

2011/12: Gregor Schlierenzauer (Österreich)

2010/11: Thomas Morgenstern (Österreich)

2009/10: Andreas Kofler (Österreich)

2008/09: Wolfgang Loitzl (Österreich)

2007/08: Janne Ahonen (Finnland)

2006/07: Anders Jacobsen (Norwegen)

Das zuletzt beste Ergebnis aus deutscher Sicht erzielte Severin Freund in der Saison 2015/16, als er Tournee-Zweiter hinter Peter Prevc wurde.

Letzter deutscher Tourneesieger ist Sven Hannawald, der 2001/2002 als bis heute einziger Athlet alle vier Springen gewann.

Janne Ahonen (Finnland) ist mit fünf Gesamtsiegen der erfolgreichste Teilnehmer der Vierschanzentournee (1998/99, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08).

- Der Modus:

Im Gegensatz zu anderen Weltcups wird der erste Durchgang bei der Vierschanzentournee traditionell im K.o.-Modus ausgetragen.

Die 50 qualifizierten Athleten werden in 25 Paare unterteilt und treten in direkten Duellen gegeneinander an. Dabei springt der Erste der Qualifikation des Vortages gegen den 50., der Zweite gegen den 49. und so weiter.

Die Sieger schaffen es direkt in den zweiten Durchgang. Das gilt auch für die fünf besten Verlierer ("Lucky Loser"), die das Feld auf 30 Starter im Finale auffüllen. Bei Punktgleichheit kommt der Springer mit der niedrigeren Startnummer weiter.

- Hier gibt es Tickets:

Einen umfassenden Überblick über die offiziellen Anbieter und Kaufmöglichkeiten gibt es hier auf der offiziellen Seite der Tournee.

- So können Sie die Tournee LIVE verfolgen:

Im Liveticker: SPORT1.de

Im TV: ARD, ZDF und Eurosport

Livestream: ARD und ZDF Mediathek