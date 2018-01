Bei der Vierschanzentournee droht der Qualifkation in Innsbruck (ab 14.00 Uhr im LIVETICKER) eine Absage. Für den heutigen Tag beim dritten Springen gibt es eine Unwetterwarnung.

Kräftige Niederschläge und stürmischer Wind, teilweise sogar Orkan-Böen werden ab 10 Uhr vorausgesagt. Unter solchen Bedingungen wäre ein Springen unmöglich.

Ein Ausfall könnte sogar von Vorteil für den derzeit zweitplatzierten Richard Freitag sein. Denn dann würde das Springen am Donnerstag (ab 14.00 Uhr im LIVETICKER) nicht in der Reihenfolge der Qualifikation, sondern der Weltrangliste durchgeführt.

Diese führt der Deutsche vor seinem polnischen Konkurrenten Kamil Stoch an. Beide würden sich demnach also ein faires Duell mit nahezu gleichen Bedingungen liefern. In den beiden ersten Springen hatte Freitag mit leicht schlechteren Bedingungen das Nachsehen hinter Stoch.