Oliver Zeidler hat sich in der offenen Klasse beim Indoor Rowing mit einem World-Games-Rekord die Goldmedaille geschnappt. Für 2000 Meter brauchte der ehemalige Schwimmer nur 5:42 Minuten. Auf Platz zwei landete der Pole Bartosz Zablocki mit 2,5 Sekunden mehr auf der Uhr. Bronze holte sich Anton Bondarenko mit 5:46,5 Minuten.

Bei den Frauen belegte die Deutsche Luisa Neerschulte den siebten Platz (7:06,9). Platz eins ging an Olena Buryak aus der Ukraine, die mit 6:22,8 einen Weltrekord hinlegte. Silber holt sich Cecilia Velin aus Schweden (6:38,2), Dritte wurde Magdalena Lobing mit 6:40,8.

Österreich dominiert im Leichtgewicht

In der Klasse der Leichgewichte über 2000 Meter hat Artur Mikolajczewski aus Polen mit 6:08,2 Minuten gewonnen. Es folgten Florian Berg (Österreich/6:11,5) und Jaruwat Saensuk (Thailand/6:14,9). Aus Deutschland trat in dieser Klasse kein Athlet an.

Bei den Frauen war Anna Berger mit einem World-Games-Rekord (Österreich/7:12,7) erfolgreich. Silber holte Justine Reston aus Großbritannien (7:15,3). Platz drei erreichte Phuttharaksa Neegree (Thailand/7:19,5).