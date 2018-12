BVB: Testspiele gegen Düsseldorf und Rotterdam LIVE im TV auf SPORT1

Die Fußball-Bundesliga pausiert, doch SPORT1 hat jede Menge attraktiver Spiele zu bieten, allen voran zwei Partien von Borussia Dortmund.

Der Herbstmeister misst sich am Montag, 7. Januar (ab 15.55 Uhr LIVE im TV und STREAM), während des Trainingslagers in Marbella mit Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.

Der nächste Termin für das Team von Lucien Favre wartet dann am Freitag, 11. Januar (ab 16.55 Uhr LIVE im TV und STREAM): Der niederländische Topklub Feyenoord Rotterdam ist wichtiger Prüfstein vor Beginn der Rückrunde am 18. Januar.

Mercedes-Benz JuniorCup LIVE auf SPORT1

Außerdem zeigt SPORT1 auch zahlreiche Hallenturniere darunter den renommierten Mercedes-Benz Junior Cup. Unter anderem tat sich bereits Mesut Özil hier als Jugendspieler von Schalke 04 oder der heutige Bayern-Spieler Joshua Kimmich damals noch im Dress des VfB Stuttgart hervor.

SPORT1 zeigt insgesamt 11,5 Livestunden vom Turnier und überträgt am Samstag, 5. Januar (ab 11 Uhr LIVE im TV und STREAM) und am Sonntag, 6. Januar (ab 9 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Desweiteren stehen auch die Hallenturniere AOK Traditionsmasters am Freitag und Samstag, 4. und 5. Januar, in Berlin, der Cup der Öffentlichen Versicherungen 2019 am Freitag, 5. Januar, in Oldenburg, der Budenzauber Emsland am Samstag, 12. Januar, in Lingen. Mit dabei sind Legendenteams unter anderem vom FC Barcelona, von Werder Bremen, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und vom 1. FC Nürnberg.

Alle Sendungen im Überblick: