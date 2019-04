Der erhoffte Umschwung beim FC Schalke 04 ist auch nach dem Trainerwechsel unverändert prekär. Mit der TSG 1899 Hoffenheim kommt am Samstag (Bundesliga, 30. Spieltag: Schalke 04 - TSG Hoffenheim, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) ein Gegner in die Veltins-Arena, der noch um die Europa-League-Plätze kämpft und momentan gut in Form ist.

Die Hoffenheimer holten zuletzt drei Siege in Folge und liegen auf dem sechsten Platz. Für Trainer Julian Nagelsmann ist sogar die Champions League noch in Schlagdistanz. Dafür ist allerdings ein Sieg auf Schalke Pflicht.

"Wir tun gut daran, 15 Punkte aus den ausstehenden fünf Spiele holen zu wollen", sagte der 31-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Vielleicht können wir doch noch den vierten Platz angreifen. Ich bin kein Hellseher. Ich weiß nicht, ob es reicht. Aber wir probieren es."

Schalke dagegen richtet den Blick eher nach unten. Die Königsblauen mussten in den letzten zehn Spielen sieben Niederlagen hinnehmen. Auch Huub Stevens konnte nach dem Trainerwechsel der Mannschaft noch nicht den erhofften Impuls geben und das Team aus dem Tabellenkeller führen.

Für den Niederländer ist klar, was auf dem Spiel steht. "Wenn jetzt noch nicht jedem bewusst ist, um was es geht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr", sagte der 65-Jährige dem sid. "Ich weiß nicht, ob ein Sieg reicht. Ich will es eigentlich nicht auf das letzte Spiel gegen Stuttgart ankommen lassen."

Im Abstiegskampf kann er dabei wohl wieder auf Breel Embolo zurückgreifen. Der Schweizer war Anfang der Woche noch krank ausgefallen, konnte jedoch am Mittwoch wieder trainieren. "Ich hoffe, dass er die Kraft hat am Samstag", sagte Stevens.

