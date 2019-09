Gesichter des Schalker Aufschwungs zum Durchklicken:

Zwischenzeitlich träumte der FC Schalke 04 sogar von der Tabellenführung, doch auch mit dem 3:1-Sieg beim bisherigen Spitzenreiter RB Leipzig setzten die Königsblauen ein Ausrufezeichen.

Für das Team von David Wagner war es der vierte Sieg in Folge – für den Coach aber kein Grund abzuheben. "Bitte gebt denen Tabletten", forderte Wagner für alldiejenigen die nach dem sechsten Spieltag und einem Auswärtssieg in Leipzig in Euphorie verfallen.

Jetzt das aktuelle Trikot von Schalke 04 bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Dennoch lobte der 47-Jährige voller Stolz die Einstellung seiner Mannschaft. "Ich war begeistert vom Spirit, den die Jungs hatten. Denen kam in den letzten fünf Minuten das Laktat aus den Augen. Das sind Laktat-Junkies."

Dank der Siegesserie haben sich die Schalker in der Spitzengruppe der Liga festgesetzt. SPORT1 zeigt die Gesichter des Schalker Aufschwungs.