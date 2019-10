Fans von Schalke 04 und Borussia Dortmund sind im Anschluss an das Revierderby am Dortmunder Hauptbahnhof aneinandergeraten.

Nach Angaben der Bundespolizei NRW kam es an dem Bahnhof "zu einigen unschönen Szenen".

So sei ein einzelner Schalke-Fan in Dortmund am Hauptbahnhof von ebenfalls dort befindlichen BVB-Fans zunächst provoziert worden. Darauf antwortete der Anhänger der Königsblauen seinerseits mit Provokationen.

Zudem spuckte der Schalker einen Dortmunder an, dies führte zur Eskalation der Situation.

Situation eskaliert nach Spuckattacke

Der bespuckte BVB-Fan und einige andere Borussia-Sympathisanten wollten den S04-Anhänger attackieren, daraufhin schritt die Polizei ein und wurde in Folge dessen ebenfalls von den Dortmundern angegriffen.

Daraufhin wurde der Bahnhofsbereich unter Einsatz von Pfefferspray umgehend geräumt.

Trotz dieses Vorkommnisses sprach die Bundespolizei insgesamt von einem "äußerst friedlichen Derby".