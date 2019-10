Vizeweltmeister Andrej Kramarić steht bei der TSG Hoffenheim nach langer Verletzungspause unmittelbar vor dem Comeback.

Der Kroate, der sich Ende August einer Arthroskopie im rechten Knie unterziehen musste, steht im Kader für die Bundesliga-Partie am Sonntag gegen Schalke 04. Das bestätigte TSG-Trainer Alfred Schreuder am Freitag. (Bundesliga: TSG Hoffenheim - Schalke 04, Sonntag ab 18:00 Uhr im LIVETICKER)

"Er ist einer der besten Spieler, der je für die TSG gespielt hat. Wir sind sehr froh, dass er noch bei uns ist", sagte Schreuder: "Er hat in den vergangenen Jahren sehr gute Leistungen gezeigt. Jeder will so einen Spieler in seiner Mannschaft haben."

Anzeige

Schreuder schwärmt von Kramarić

Jetzt das aktuelle Trikot der TSG Hoffenheim bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Kramarić (28), im letzten Jahr mit 17 Saisontreffern torgefährlichster Angreifer der TSG, war in der Vorwoche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.