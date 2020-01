Die Pause ist zu Ende, die Bundesliga startet in die Rückrunde - und zwar mit einer interessanten Partie.

Zum Auftakt des 18. Spieltags empfängt Schalke 04 Borussia Mönchengladbach. (Bundesliga: Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach am Freitag ab 20:30 Uhr im LIVETICKER)

Schalke vor Verpflichtung von Barca-Juwel

Dabei trifft der Tabellen-Fünfte auf den aktuell Tabellen-Zweiten. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga) Die Königsblauen gehen mit einem Rückstand von fünf Zählern in diese Begegnung.

Die Elf von David Wagner spielt bislang eine durchaus starke Saison. In der vergangenen Spielzeit kämpfte der Revier-Club gegen den Abstieg, jetzt gehört er zur Spitzengruppe der Bundesliga.

Damit das auch weiter so bleibt, wurde erst am Mittwoch Jean-Clair Todibo verpflichtet. Der Innenverteidiger kommt für ein halbes Jahr auf leihbasis vom FC Barcelona, danach haben sich die Knappen eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Zusatzzahlungen gesichert.

Gladbach will starke Hinserie ausbauen

Auch für Gladbach läuft es unter dem neuen Coach Marco Rose mehr als rund. Die Elf vom Niederrhein ist Tabellenzweiter und verpasste nach einem überragenden Lauf von Spitzenreiter RB Leipzig nur hauchdünn die Herbstmeisterschaft.

Gladbach will die historisch starke Hinserie mit 35 Punkten (die beste seit 43 Jahren) vergolden.

Von den letzten 23 Bundesliga-Spielen gegen Gladbach verlor Schalke lediglich zwei.

