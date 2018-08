Löws Kandidaten zum Durchklicken:

Am heutigen Mittwoch nominiert Joachim Löw seinen Kader für das Spiel gegen Weltmeister Frankreich in der Nations League und den Test gegen Peru (6. und 9. September in München und Hoffenheim).

Nach dem WM-Debakel dürfen gleich mehrere (Jung-)Profis, die in Russland nicht dabei waren, auf eine Berufung hoffen.

SPORT1 zeigt die vielversprechendsten Kandidaten, die ihre Chance wittern.