Die U21 startet mit einer runderneuerten Mannschaft in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2021.

Trainer Stefan Kuntz nominierte am Mittwoch gleich 19 Neulinge für sein 23-köpfiges Aufgebot. Mit Markus Schubert, Johannes Eggestein und Lukas Nmecha stehen nur noch drei Spieler im Kader, die im Sommer Vize-Europameister wurden.

"Wir stehen vor einem kompletten Neuanfang", sagte Kuntz: "Ich bin auf die vielen neuen Spieler gespannt und hoffe, sie können eine vergleichbare Entwicklung nehmen wie ihre Vorgänger in der U21. Unser Ziel ist die Qualifikation für die EM 2021 in Ungarn und Slowenien sowie die Weiterentwicklung der einzelnen Spieler."

Kuntz nominiert acht Bundesliga-Profis

Die DFB-Auswahl testet zunächst am 5. September (18.15 Uhr) in Zwickau gegen Griechenland, ehe sie am 10. September (20.00 Uhr) in Wales in die EM-Qualifikation startet. In der Qualifikation trifft Deutschland zudem auf Belgien, Bosnien-Herzegowina und Moldawien. Die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die restlichen Zweiten müssen in die Playoffs.

Prominente Namen fehlen im Aufgebot der Jahrgänge 1998 und 1999 weitgehend. Acht Spieler sind aktuell in der Bundesliga aktiv, davon waren lediglich Eggestein, Dennis Geiger, Nico Schlotterbeck und Ridle Baku an den ersten beiden Spieltagen für ihre Teams im Einsatz.

Mit Torhüter Eike Bansen vom SV Zulte-Waregem und Julian Chabot von Sampdoria Genua stehen zudem zwei Auslandsprofis im Kader. Zwölf Zweitliga-Akteure sowie Drittliga-Keeper Lennart Grill vom 1. FC Kaiserslautern vervollständigen das neuformierte Team.

Der Kader im Überblick:

Tor: Eike Bansen (SV Zulte-Waregem), Lennart Grill (1. FC Kaiserslautern), Markus Schubert (Schalke 04)

Abwehr: Felix Agu (VfL Osnabrück), Maxime Awoudja (VfB Stuttgart), Louis Beyer (Borussia Mönchengladbach), Julian Chabot (Sampdoria Genua), Tim-Henry Handwerker (1. FC Nürnberg), Vitaly Janelt (VfL Bochum), Luca Kilian (SC Paderborn), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg)

Mittelfeld: Ridle Baku (FSV Mainz 05), Dzenis Burnic (Dynamo Dresden), Niklas Dorsch (1. FC Heidenheim), Adrian Fein (Hamburger SV), Dennis Geiger (TSG Hoffenheim), Salih Özcan (Holstein Kiel)

Sturm: Makana Baku (Holstein Kiel), Johannes Eggestein (Werder Bremen), Robin Hack (1. FC Nürnberg), Linton Maina (Hannover 96), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Janni Serra (Holstein Kiel)